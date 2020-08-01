Светлана Бондарчук выходит замуж?

Телеграм-канал «Героиня Татлера» назвал даже дату свадьбы — якобы под венец с фотографом Сергеем Харченко Светлана пойдет 15 августа. Сейчас светская львица выбирает свадебное платье. Где пройдет торжество, кто станет подружками невесты, пока не сообщается. Слухи Бондарчук пока не комментирует.

Напомним, Светлана ранее была замужем за режиссером Федором Бондарчуком. В 2016 году светская львица объявила о расставании с супругом. Пара осталась в хороших отношениях, вместе звезды вырастили двоих детей — Сергея и Варвару.