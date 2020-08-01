Два года спустя. Что стало с вундеркиндом, который хотел лишить маму родительских прав

Никита Ермолаев хорошо учился в школе и побеждал во всех школьных олимпиадах, однако мать была равнодушна к успехам сына. Почти семь лет назад Анна Ермолаева лишилась стабильной работы. Попытки вновь трудоустроиться то и дело оборачивались провалом, и женщина начала заливать спиртным собственные неудачи. «Маму я практически в нормальном состоянии не видел: она была либо пьяная, либо с мужчинами», — делился подросток в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Анна стала брать кредиты, однако, забываясь в алкогольном угаре, редко их выплачивала. С годами сумма возросла до нескольких миллионов, и женщина решила погасить долг продажей квартиры, в которой жила с сыном. Это окончательно отвернуло юношу от матери. Никита потребовал лишить ее родительских прав в пользу опеки дяди — Андрея Мамченко. «Я усматриваю здесь меркантильные интересы. Брат хочет вернуть квартиру, но чтобы собственником уже была не я, а он», — протестовала Анна.

ФОТО: Скриншот с телешоу

Однако Андрей уверял: это единственная возможность вернуть подростку жилье. Недавно команда шоу решила узнать, как сложилась судьба Ермолаевых. Оказалось, что Никите удалось выйти из под опеки матери, а вот суд по вопросу недвижимости он проиграл. «Проблема простая, — говорил адвокат семьи. — Если бы московская опека девять месяцев не тянула — не было бы второй сделки. И первая сделка была бы признана недействительной, а квартира бы вернулась».

Молодой человек все еще остается без крыши над головой, как в прочем и его мать, которая спит в ночлежках и продолжает употреблять алкоголь. «Человек 1 сентября впервые едет в институт и видит свою маму, лежащей около бетонных плит около автовокзала на Щелковской», — негодовал Мамченко.

К ужасу родственников Ермолаевой, она до сих пор пользуется услугами фирм, предоставляющих микрозаймы. «Вчера мне приходит сообщение: «Предупреждаем вас, что долг Ермолаевой переведем другим коллекторам, и просим вас связаться». Вы понимаете, человек сел уже «на иглу». Она так и будет эти долги брать. Ну как? Она человек с двумя высшими образованиями. Вы не представляете, какая она умница была. И вот как опустилась…» — вздыхает ее брат.