Комиков из «Что было дальше?» унизили в комментариях после неудачного выпуска

Формат «Что было дальше?» с самого начала казался очень оригинальным. Вроде бы приглашенные гости просто рассказывают истории из своей жизни, но им нужно еще суметь это сделать, поскольку внимание на себя постоянно передергивают ведущие-юмористы. Эта «фишка» делала каждый выпуск необычным и очень смешным.

30 июля вышла очередная программа, участие в которой приняли Антон Шастун и NILETTO. К удивлению многих фанатов, выпуск получился не очень смешным. Также критике подверглись и ведущие, особенно Алексей Щербаков, которого теперь обвиняют в заносчивости.

Певец Niletto ФОТО: Instagram @niletto_official

«Щербаков уже переигрывает... Где же старый добрый Леха? Этот чувак мне не нравится»; «Видно, как все забили на шоу, кроме Тамби. Рустаму пофиг, Серега вообще хочет, чтобы его выгнали, такую чушь несет. После этого выпуска «Что было дальше?» уже не станет прежним»; «Скучно и абсолютно не смешно», — делились мнениями поклонники шоу.

Алексей Щербаков действительно всю передачу вел себя странно. Сначала он кинул бутылку в NILETTO, а после и вовсе с разбегу прыгнул на него. Также Алексей грубил гостям и делал нелепые замечания.

А вот гостей выпуска зрители похвалили за адекватную реакцию. Антон Шастун рассказал ведущим историю о странных людях, которые надоедали ему во время отдыха в караоке. NILETTO вспомнил о том, как получил первые большие деньги и с гордостью отдал их маме.

По мнению фанатов, шоу нужны новые звезды. Так, многие из них требуют, чтобы Алексея Щербакова заменили на Ивана Усовича, который ранее был гостем программы. Тогда Усович не только сумел рассказать забавную историю, но еще и перешутил ведущих. Вот только вряд ли создатели захотят делать рокировку в уже сложившейся команде. Тем более, что Щербаков считается главной звездой «Что было дальше?».