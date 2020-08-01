Елена Степаненко – Евгению Петросяну: «Дорогой мой, живи долго и счастливо»

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Чего только мы не делали вместе со звёздными гостями на шоу: рыбачили, осваивали социальные сети, танцевали, пели частушки, играли на тубе... ☺️👏 ⠀ Сегодня в 01:10 ночи вы увидите индивидуальную тренировку по боксу от Татьяны Васильевой, где она учит правильно снимать стресс 🥊 😁 , а то, что не вошло в эфир, смотрите здесь, на моей страничке ! ❤️ #Россия1 #ЕщёНеВечер #ЕленаСтепаненко #ШоуРоссия1 #ТатьянаВасильева #СеменСтругачев #ЗвездынаРоссии #шоу #Эксклюзив