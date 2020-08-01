Елена Степаненко – Евгению Петросяну: «Дорогой мой, живи долго и счастливо»

Телеведущая не раз отпускала колкости в адрес бывшего супруга, который, получается, променял ее на молодую помощницу, а потом еще и заставил понервничать из-за раздела совместно нажитого имущества. Впрочем, в последнее время юмористка признается, что смогла простить Петросяна, передает Starhit.ru.
Елена Степаненко кардинально преобразилась после развода: сменила имидж, сбросила лишний вес и запустила собственное шоу на телеканале «Россия 1». В рамках авторского проекта артистка берет интервью у звездных гостей, а также просит их принять участие в забавных заданиях.
В новом выпуске «Еще не вечер» ведущая вместе с Татьяной Васильевой и Семеном Стругачевым разучивала, как правильно держать боксерский удар. Звезда поначалу скромно отметила, что еще никогда никого не била и сомневается в результате. Однако вскоре вошла во вкус и стала активно колотить манекен. «Слушай, это же не Петросян!» — поспешил остановить ее Стругачев.
Поводов для злости на Евгения Вагановича у юмористки действительно предостаточно. Все еще не решен вопрос по разделу совместно нажитого имущества, который оценивают в целый миллиард рублей. Говорят, Степаненко хочет отсудить у бывшего 80 процентов состояния. Поклонники уверены: все потому, что обманутая жена хочет отомстить за измену.
Однако, по словам самой Елены Григорьевны, она не испытывает негативных эмоций к экс-супругу. А на шутливое замечание Стругачева ответила с теплотой. «Нет! Петросян вот так, — сказала она, обнимая манекен. — Дорогой мой, живи долго и счастливо. Будь здоров, хороший!»
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Чего только мы не делали вместе со звёздными гостями на шоу: рыбачили, осваивали социальные сети, танцевали, пели частушки, играли на тубе... ☺️👏 ⠀ Сегодня в 01:10 ночи вы увидите индивидуальную тренировку по боксу от Татьяны Васильевой, где она учит правильно снимать стресс 🥊 😁 , а то, что не вошло в эфир, смотрите здесь, на моей страничке ! ❤️ #Россия1 #ЕщёНеВечер #ЕленаСтепаненко #ШоуРоссия1 #ТатьянаВасильева #СеменСтругачев #ЗвездынаРоссии #шоу #Эксклюзив