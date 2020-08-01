Одиночество или жажда эксгибиционизма: зачем Любовь Толкалина постоянно публично раздевается

Несколько дней назад Толкалина остановилась в живописном местечке Крыма — поселке Гаспра. Здесь очень красивые морские пейзажи, а еще скалистое побережье, которое просто идеально подходит для фотосессий.

Любовь известна своей страстью к фотографиям: часто она примеряет провокационные наряды, но любит и вовсе предстать перед камерой без одежды. Вот и на новых снимках актриса, раздевшись топлес, прячется в прибрежных камнях и прикрывает грудь раковинами.

«Русалочка» — моя любимая сказка, и еще у меня сегодня вот такой купальник. Мы с подругой забрались в камушки на Царской тропе между Гаспрой и Ливадией. Хулиганим», — написала Толкалина.

В комментариях подписчики восхищаются внешними данными артистки. «Ты прекрасна!»; «Как все гармонично» — пишут знакомые и поклонники Любови.

Правда, находятся и те, кто искренне не понимают, зачем 42-летняя Толкалина постоянно демонстрирует наготу. «Эти откровенные фото раздражают подписчиков, а меня веселят. У меня много фотографий ню. Ничего там нет сверхъестественного. Просто у нас многонациональная страна, и снимок в таком стиле вызывает негодование у некоторых», — ответила тогда недоброжелателям актриса.

Напомним, в личной жизни Толкалиной сейчас затишье. Из-за пандемии коронавируса она разошлась с британским бойфрендом Саймоном. «Мы созванивались, долго разговаривали и как-то пришли к тому, что не сможем быть вместе, живя в разных странах. Это невозможно. Мудрые люди говорили мне, что самоизоляция и вирус всех поместили в то место, где мы и должны быть. Кто-то остался за границей, кто-то — на­едине с любимым, с мужем, с детьми, кто-то в невыносимой атмосфере, в замкнутом пространстве», — рассказала Любовь.