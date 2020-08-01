Уткин предложил построить для Ефремова и других любителей пьяной езды реабилитационные центры

Как оказалось, Уткин и Ефремов знакомы долгие годы. Кроме того, знаменитости вместе снимались в картине «День выборов 2». Комментатор в ленте исполнял роль чиновника, а артист сыграл мошенника.

Говоря о Михаиле Ефремове, Василий Уткин признает, что решение сесть за руль в нетрезвом виде — преступление. Между тем, журналист не хочет, чтобы артист попал в тюрьму. По словам комментатора, для подобных случаев необходимо создать специализированные реабилитационные центры. В таких клиниках любители пьяной езды проходили бы принудительное лечение. «Необходим серьезный штраф и условный срок», — поделился своими мыслями Василий.

Уткин признал, что в свое время тоже страдал от пристрастия к рюмке. Также журналист не скрывает, что вращался в кругах, где наркотики были обыденностью. Общаясь с представителями шоу-бизнеса, знаменитость постоянно сталкивалась с соблазном. Между тем от употребления запрещенных веществ Владимир уберегся.