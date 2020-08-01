«Знаем таких — точно сволочь!» Хейтеры затравили мать Тимати

Родительница музыканта разразилась гневным постом в своем инстаграм-аккаунте. Она подчеркнула, что была в отпуске с сыном и внучкой, а подписчики сделали неправильные выводы.

Симон Юнусова отметила, что у тех, кто облил ее грязью, никогда не было душевной близости с родителями, поэтому они не понимают, как взрослые сыновья отдыхают со своими матерями. Обидело мать рэпера Тимати и то, что его назвали маменькиным сынком. Она заявила, что певец работает с 16 лет и с 17 живет самостоятельно, поэтому таковым быть не может.

Высказалась родительница артиста и о его раздельном отдыхе с возлюбленной – Анастасией Решетовой. Женщина заверила, что вовсе не является злой свекровью, которая пытается разрушить отношения сына с моделью.

Симона Юнусова привела в своей публикации наиболее едкие сообщения хейтеров. «Кукушка», «Да она же еврейка! Знаем таких — точно сволочь!», — перечислила мать рэпера Тимати.