«Знаем таких — точно сволочь!» Хейтеры затравили мать Тимати

После поездки с рэпером Тимати и внучкой Алисой в Грецию на Симону Юнусову обрушился шквал критики. Женщина не выдержала и эмоционально ответила на нападки недоброжелателей, передают Dni.ru.
Родительница музыканта разразилась гневным постом в своем инстаграм-аккаунте. Она подчеркнула, что была в отпуске с сыном и внучкой, а подписчики сделали неправильные выводы.
Симон Юнусова отметила, что у тех, кто облил ее грязью, никогда не было душевной близости с родителями, поэтому они не понимают, как взрослые сыновья отдыхают со своими матерями. Обидело мать рэпера Тимати и то, что его назвали маменькиным сынком. Она заявила, что певец работает с 16 лет и с 17 живет самостоятельно, поэтому таковым быть не может.
Высказалась родительница артиста и о его раздельном отдыхе с возлюбленной – Анастасией Решетовой. Женщина заверила, что вовсе не является злой свекровью, которая пытается разрушить отношения сына с моделью.
Симона Юнусова привела в своей публикации наиболее едкие сообщения хейтеров. «Кукушка», «Да она же еврейка! Знаем таких — точно сволочь!», — перечислила мать рэпера Тимати.
Отметим, женщину часто ругают за ее настойчивое внимание к семье сына, особенно в внучке Алисе. Многие считают, что женщина душит своей любовью девочку и пытается заменить ей мать. Такие нападки симона Юнусова считает несправедливыми и каждый раз удивляется тому, что россияне в негативном свете трактуют ее заботу о дочке рэпера Тимати.
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Когда в последний раз я была у своего остеопата, он сказал, что я очень много нервничаю и не доверяю Вселенной. Это абсолютная истина! ⠀ Я всё время живу в будущем, пропуская всю прелесть настоящего момента((( Я предугадываю события, причём в отрицательной динамике! Мне не приходит в голову, что всё может быть хорошо, а если так происходит, то мне проще списать на случайность)⠀ Я не верю в «розовых единорогов», или в то, что я достойна чего-то особенного. Дорогие моему сердцу столько раз оказывались «обычными» людьми со всеми человеческими пороками, что я перестала их идеализировать.⠀ ⠀ Я откровенна, не осторожна, но двери в мой мир наглухо закрыты. Только дети способны меня сильно ранить, но это пройдёт в процессе становления их родителями))) ⠀ По - настоящему хорошо мне бывает только рядом с каждым сыном по отдельности, так как вместе, это уже конкуренция.😅⠀ В детстве у меня не было возможности проводить время отдельно с каждым, поэтому сейчас навёрстываю упущенное.)))⠀ ⠀ Скажу вам честно, для меня самое сложное- перестать всё контролировать и дать время времени...⠀ Я учусь доверять Мирозданию, пускать какие то вещи на самотёк, ведь независимо от моих усилий, всё произойдёт так, как должно... ⠀ #мысливслух 🤔