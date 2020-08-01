Народ настоял: Ивлееву вернули в шоу «Орел и решка»

Знаменитость устроила голосование ради шутки. Удивлению Насти Ивлеевой не было предела, когда ошеломляющее количество россиян высказались в поддержку ее идеи вновь стать ведущей шоу.

Блогерша 27 июня объявила, что готова вернуться в телешоу, которое вела с 2017 года. Она предложила подписчикам в Instagram оставить как минимум 500 тысяч комментариев за ее инициативу.

Результат не заставил себя долго ждать. Сообщения появлялись на странице Насти Ивлеевой по десять тысяч в минуту. Нужное количество было превышено за несколько часов.

В итоге телеканал «Пятница!» объявил, что Настя Ивлеева возвращается на экран. Об решении руководство сообщило в своем инстаграм-аккаунте. Также стало известно, что канал ищет соведущего для девушки. Многие фолловеры высказались в пользу телеведущего Антона Птушкина.