Подруга бьет тревогу из-за тяжелобольного Алибасова

«Продюсер Бари Алибасов остался без связи с внешним миром, потому что, по скудным сведениям окружения, его закрыл в психушке собственный сын», — объявила Лена Ленина. Женщина отметила, что телефон продюсера у его помощника, но тот не может попасть к шефу, потому что «не родственник». Друзьям туда и вовсе путь заказан.

Видеться с Бари Алибасовым якобы может только его сын Бари. Лена Ленина уверена, что «юридически и финансово» наследнику «выгодна недееспособность отца». «Сегодня сын имеет полную власть над всем информационным потоком об отце, за что, по утверждению моих знакомых редакторов с телевидения, получает большие гонорары от СМИ», — сообщила подруга продюсера.

По данным Лениной, сын теперь желает признать Алибасова недееспособным и оформить опекунство. Хотя, как уверяет Лена, это у самого наследника есть психические проблемы. «Окружение продюсера утверждает, что сын находится на учете у психиатра и ежедневно принимает успокаивающие препараты. Все знают также, что его мать лежит в Кащенко. Туда же, неясно из каких корыстных соображений, сын перевел и отца», — сообщила Ленина.

Светская львица считает, что у продюсера как раз с головой все в порядке. Просто у него «возрастные провалы в памяти», а также проблемы с приемом пищи из-за выпитого «Крота». Также Ленина утверждает, что у отца с сыном давно натянутые отношения. «Бари Каримович разочаровался в своем отпрыске и часто за глаза говорил друзьям, что тот тунеядец и горлопан... Друзья все знают, что Бари Алибасов недолюбливает сына. Он, по его словам, никчемный лентяй, но сын так и вовсе не любит отца», – сообщила Лена.