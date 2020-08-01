Подруга бьет тревогу из-за тяжелобольного Алибасова

Говорят, Бари Алибасов находится в больнице, у него якобы проблемы с памятью. Однако его подруга, светская львица Лена Ленина считает, что продюсера насильно удерживают в клинике, а его имуществом хочет завладеть единственный сын, передают Dni.ru.
«Продюсер Бари Алибасов остался без связи с внешним миром, потому что, по скудным сведениям окружения, его закрыл в психушке собственный сын», — объявила Лена Ленина. Женщина отметила, что телефон продюсера у его помощника, но тот не может попасть к шефу, потому что «не родственник». Друзьям туда и вовсе путь заказан.
Видеться с Бари Алибасовым якобы может только его сын Бари. Лена Ленина уверена, что «юридически и финансово» наследнику «выгодна недееспособность отца». «Сегодня сын имеет полную власть над всем информационным потоком об отце, за что, по утверждению моих знакомых редакторов с телевидения, получает большие гонорары от СМИ», — сообщила подруга продюсера.
По данным Лениной, сын теперь желает признать Алибасова недееспособным и оформить опекунство. Хотя, как уверяет Лена, это у самого наследника есть психические проблемы. «Окружение продюсера утверждает, что сын находится на учете у психиатра и ежедневно принимает успокаивающие препараты. Все знают также, что его мать лежит в Кащенко. Туда же, неясно из каких корыстных соображений, сын перевел и отца», — сообщила Ленина.
Светская львица считает, что у продюсера как раз с головой все в порядке. Просто у него «возрастные провалы в памяти», а также проблемы с приемом пищи из-за выпитого «Крота». Также Ленина утверждает, что у отца с сыном давно натянутые отношения. «Бари Каримович разочаровался в своем отпрыске и часто за глаза говорил друзьям, что тот тунеядец и горлопан... Друзья все знают, что Бари Алибасов недолюбливает сына. Он, по его словам, никчемный лентяй, но сын так и вовсе не любит отца», – сообщила Лена.
Женщина всерьез боится за Бари Алибасова. «Если, не дай бог, что-то случится с Алибасовым, то я себе этого не прощу, поэтому и стучу в набат, и призываю всех неравнодушных обратить внимание на эту трагедию беспомощности отца, теряющего контроль над своей жизнью и имуществом, и оставшимся без связи с миром, кроме как через корыстного отпрыска», – призвала подруга продюсера.
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По интернету гуляет фальшивка, будто я лишил сына наследства из-за конфликта на теле-шоу! Чушь какая-то. Мой сын Бари Алибасов-младший был и остается моим единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества и накоплений. Это отражено и в моем завещании. Между нами, как и в любой семье, возникают конфликты, большие и малые, но они никак не влияют на целостность нашей семьи. Есть и разногласия, но они всегда преодолимы. По большей части я горжусь своим сыном. Очень прошу уважаемых журналистов учитывать мое мнение при написании публичных текстов. #бариалибасов #алибасов #нана #яинана #группанана