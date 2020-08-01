Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым

В прошлом году весь российский шоу-бизнес несколько дней гулял на 65-летии Игоря Крутого в Бодруме. В этот раз организовать масштабное торжество в силу объективных причин невозможно, поэтому знаменитости и простые люди поздравили маэстро в интернете. Композитор обратился ко всем со словами признательности, передают Dni.ru.
«В прошлом году загуляли мы не на шутку, а в этом году по многим причинам, включая пандемию, захотелось отметить тихо, в кругу семьи, что классно получилось и при этом не менее кайфово, — улыбается счастливый Игорь Яковлевич. – Прошлогодний юбилей совпал с началом моей кипучей деятельности в Instagram, но стоит мне начать съемку телефоном, как и семья, и друзья в стрессе… Меня это страшно умиляет, потому что я люблю импровизированные, а не подготовленные и срежиссированные посты».
Композитор никогда не думал, что в ежедневном режиме сможет общаться с восьмисоттысячной аудиторией, что захочет делиться сокровенными историями, воспоминаниями, планами. Крутой радуется, что среди его подписчиков отсутствуют хамы и случайные люди.
«Хочу поздравить всех с тем, что начался уже второй год нашего общения. Что ни вы мне, ни, мне кажется, я вам не успел надоесть, что я каждый день переживаю, читая ваши ответы на мои посты, и вы, судя по вашей реакции, в приятном нетерпении, что же я на сей раз выставлю», — подчеркнул музыкант.
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В прошлом году я отмечал Юбилей и постарался для своих друзей в турецком Бодруме сделать Праздник. Загуляли мы тогда не на шутку, а в этом году по многим причинам, включая пандемию, захотелось отметить тихо, в кругу семьи, что классно получилось и, при этом, не менее кайфово... Всё зависит от нас самих - хочешь создать для себя и семьи праздник, создашь!!! Прошлогодний Юбилей совпал с началом моей кипучей деятельности в инста… Как итог первого года - стоит мне начать съёмку телефоном, и семья, и друзья в стрессе… Меня это страшно умиляет, потому что я люблю импровизированные, а не подготовленные и срежиссированные посты. Постепенно, благодаря нашим с вами общим усилиям, появился Музыкальный Салон, доставляющий, насколько я понимаю, нам с вами общую радость. Я никогда не думал, что в ежедневном режиме смогу общаться с восьмисоттысячной аудиторией (а если точнее, то нас уже 820.000 членов Салона!), что захочу делиться с вами какими-то сокровенными историями и воспоминаниями, планами на будущее и, вообще, впускать в свою личную жизнь... Но факт остаётся фактом - Салон численно увеличивается, и в нём совершенно отсутствуют хамство и случайные люди. Он превратился в площадку, на которой я выношу на ваш суд и премьеры, и уже существующую мной написанную музыку, фрагменты разных моих продюсерских проектов или их анонсы... Хочу поздравить всех с тем, что начался уже 2-й год нашего общения, что ни вы мне, ни, мне кажется, я вам не успели надоесть, что я каждый день переживаю, читая ваши ответы на мои посты и вы, судя по вашей реакции, в приятном нетерпении, что же я на сей раз выставлю... Хочу пожелать вам, дорогие подписчики, счастья, здоровья, любите и будьте любимы...🙏🙏🙏 @olgakroutoi @victoriakrut @sashkrut @allakrutaya #семья #деньрождения #музыкальныйсалонигорякрутого #спасибо