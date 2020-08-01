Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым

«В прошлом году загуляли мы не на шутку, а в этом году по многим причинам, включая пандемию, захотелось отметить тихо, в кругу семьи, что классно получилось и при этом не менее кайфово, — улыбается счастливый Игорь Яковлевич. – Прошлогодний юбилей совпал с началом моей кипучей деятельности в Instagram, но стоит мне начать съемку телефоном, как и семья, и друзья в стрессе… Меня это страшно умиляет, потому что я люблю импровизированные, а не подготовленные и срежиссированные посты».

Композитор никогда не думал, что в ежедневном режиме сможет общаться с восьмисоттысячной аудиторией, что захочет делиться сокровенными историями, воспоминаниями, планами. Крутой радуется, что среди его подписчиков отсутствуют хамы и случайные люди.