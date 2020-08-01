«Результат колоссальных финансовых вливаний»: косметолог о внешности Пугачевой

Певица уверяет, что давно не ложилась под нож пластических хирургов. Но многие поклонники отметили, что за время карантина Алла Пугачева будто помолодела лет на 15-20. Артистка похудела и посвежела.

Специалист озвучила возможную причину преображения звезды. По ее мнению, Алла Пугачева в свое время делала блефаропластику и круговую подтяжку лица, эффект от которых сохраняется до сих пор.

Для поддержания молодости и красоты теперь Примадонне достаточно просто регулярно пользоваться услугами косметологов. Орлова считает, что певица в последние время использует комбинацию филлеров и нитей для восстановления объема скул, губ и формирования острого подбородка.

«Ее внешность — это результат колоссальных финансовых вливаний», — заявила эксперт.

Напомним, недавно Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным посетила светское мероприятие. Народ был в восторге от Примадонны. Артистка с гордостью демонстрировала публике стройные ноги, много смеялась и общалась с коллегами.