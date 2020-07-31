Как сэкономить на ремонте: лайфхаки, которые работают

Узнавайте заранее о бесплатных услугах, которые предоставляют некоторые крупные строительные гипермаркеты. Например, доставка и дизайн интерьера (при покупке от пороговой суммы), распил древесины, колеровка красок, оверлокковролина, мастер-классы по строительству, ремонту и садоводству, помощь при пересадке растений. Также это может быть помощь мастеров-консультантов, которые помогут с расчётами строительных материалов.

Если вы для скромного ремонта купите упаковку саморезов, после завершения работ две трети пачки так и будет лежать где-то на полке. Если вы точно знаете, какие работы вам нужны, посчитайте количество болтов, гвоздей и шурупов, чтобы купить их поштучно с небольшим запасом. Возможно, сэкономите вы копейки, зато не придётся выдумывать, куда девать остатки. Но с запасом всегда нужно покупать обои: даже один и тот же рисунок может отличаться оттенками в разных партиях. Если вам не хватит полотен или вы испортите одно из них, найти замену будет трудно.