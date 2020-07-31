Заболевшая коронавирусом Настя Ивлеева порадовала себя покупкой Lamborghini

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила суперкар и призналась в соцсетях, что ее распирает от гордости. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте, пишет Lenta.ru.
На размещенном снимке знаменитость позирует на фоне серого матового Lamborghini Aventador с полотенцем на голове и в защитной маске. В описании к посту, который за несколько часов собрал миллион лайков, она рассказала, что со студенчества мечтала о таком автомобиле.
Меня распирает от гордости! Потому что «я сама»! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это самостоятельно!
– описала эмоции блогерша.
В той же публикации Ивлеева сообщила, что мощность ее новой машины составляет 740 лошадиных сил. В заключение она призвала подписчиков бороться за мечты и достигать своих целей.