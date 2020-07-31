Лобода и Pharaoh выпустили совместный клип. Дизлайков в два раза больше, чем лайков

Накануне на YouTube-странице популярной исполнительницы Светланы Лободы состоялась премьера нового клипа на песню Boom Boom, которую она выпустила совместно с рэпером Pharaon, пишет RUS TVNET.
В новом ролике певицы снялись многочисленные звездные коллеги – Ксения Собчак, Лолита Милявская, Екатерина Варнава, Ида Галич, Варвара Шмыкова, Мария Миногарова и многие другие.
Сюжет клипа о том, как героиня попадает в кабинет с с мужчинами в костюмах. Она залезает на подиум в центре зала, а мужчины ставят ей оценки. Некоторые герои видео футуристичны, фантастичны и вовсе абсурдные.
Если женщина не нравится мужчинам, то они ее сбрасывают в пропасть. К примеру, это произошло с героиней Лолиты.
Фрагмент с текстом Pharaon – это часть песни, в которой передаются мысли мужчин, сидящих в кабинете.
Кстати, креативным продюсером видео стал Александр Гудков, продюсером – Нателла Крапивина, а режиссерами – Рома Ким и Миша Семичев. За хореографию отвечали Екатерина Варнава и ее экс-бойфренд Константин Мякиньков.
На момент момент написания статьи у клипа было 94 тысячи дизлайков и 49 тысяч лайков. У видео уже 1,3 миллиона просмотров.
Видео: LOBODA & PHARAOH – Boom Boom