В испанской деревне запретили публично есть семечки: власти объяснили это решение

В связи с распространением коронавирусной инфекции власти испанской деревни Делейтоса, провинция Касерес, запретили грызть семечки в общественных местах. Кроме этого, правоохранители теперь будут штрафовать людей, распивающих алкоголь прямо на улице, а не в ресторане или баре. Об этом сообщает издание «Сегодня».
Некоторые испанцы склонны есть семечки, разгрызая их зубами, а затем сплевывая шелуху на землю. «В Испании часто можно увидеть шелуху посреди тротуара, где кто-то грыз семечки, чтобы убить время», – пишут авторы издания.
«Запрещаются не только семечки, но и другие легкие закуски и сладости. Как вы знаете, дети часто делятся ими друг с другом, тем самым повышая вероятность заражения новой коронавирусной инфекции», – рассказывает мэр деревни Хуан Педро Доминго.