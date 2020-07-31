Пт, 31.07.2020
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В испанской деревне запретили публично есть семечки: власти объяснили это решение

Семечки. Фото иллюстративное.

ФОТО: STEFAN WERMUTH / REUTERS

В связи с распространением коронавирусной инфекции власти испанской деревни Делейтоса, провинция Касерес, запретили грызть семечки в общественных местах. Кроме этого, правоохранители теперь будут штрафовать людей, распивающих алкоголь прямо на улице, а не в ресторане или баре. Об этом сообщает издание «Сегодня».

Некоторые испанцы склонны есть семечки, разгрызая их зубами, а затем сплевывая шелуху на землю. «В Испании часто можно увидеть шелуху посреди тротуара, где кто-то грыз семечки, чтобы убить время», – пишут авторы издания.

«Запрещаются не только семечки, но и другие легкие закуски и сладости. Как вы знаете, дети часто делятся ими друг с другом, тем самым повышая вероятность заражения новой коронавирусной инфекции», – рассказывает мэр деревни Хуан Педро Доминго.

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