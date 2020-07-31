В испанской деревне запретили публично есть семечки: власти объяснили это решение

В связи с распространением коронавирусной инфекции власти испанской деревни Делейтоса, провинция Касерес, запретили грызть семечки в общественных местах. Кроме этого, правоохранители теперь будут штрафовать людей, распивающих алкоголь прямо на улице, а не в ресторане или баре. Об этом сообщает издание «Сегодня».