Пт, 31.07.2020
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Таллиннский психолог Артем Ушничков бесплатно поможет построить счастливую семейную жизнь и избавиться от стресса

ФОТО: Промо

В рамках социального проекта дипломированный психолог-психотерапевт Артём Ушничков предлагает в августе бесплатные психологические консультации (онлайн). На данный момент доступно только 10 бесплатных мест!

Психотерапевт, практикующий психолог Артём Ушничков помогает в решении проблем воплощению желаемых целей, обретению новых способностей и личному развитию. В результате консультаций и совместной работы клиенты осуществляют переход от проблем к благополучию, становятся счастливее, эффективнее и осознаннее.

Возможные направления работы:

  • Повышение психологического качества жизни (сферы: работа, взаимоотношения, любовь, здоровье, материальные блага)
  • Устранение страхов и тревог, депрессивных состояний, стрессов
  • Прояснение и решение проблем во взаимоотношениях (на работе, в бизнесе, в семье, в любви)
  • Формулирование жизненных целей, нахождение решений, достижение желаемого
  • Обретение любви, построение счастливой семейной жизни

Чтобы записаться на прием, напишите письмо на электронную почту info@ushnichkov.com или позвоните по телефону +372 555 107 19. Обязательно укажите, что обращаетесь в рамках социального проекта. Отзывы клиентов доступны на сайте.

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