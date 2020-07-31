Таллиннский психолог Артем Ушничков бесплатно поможет построить счастливую семейную жизнь и избавиться от стресса

В рамках социального проекта дипломированный психолог-психотерапевт Артём Ушничков предлагает в августе бесплатные психологические консультации (онлайн). На данный момент доступно только 10 бесплатных мест!
Психотерапевт, практикующий психолог Артём Ушничков помогает в решении проблем воплощению желаемых целей, обретению новых способностей и личному развитию. В результате консультаций и совместной работы клиенты осуществляют переход от проблем к благополучию, становятся счастливее, эффективнее и осознаннее.
Возможные направления работы:
- Повышение психологического качества жизни (сферы: работа, взаимоотношения, любовь, здоровье, материальные блага)
- Устранение страхов и тревог, депрессивных состояний, стрессов
- Прояснение и решение проблем во взаимоотношениях (на работе, в бизнесе, в семье, в любви)
- Формулирование жизненных целей, нахождение решений, достижение желаемого
- Обретение любви, построение счастливой семейной жизни
Чтобы записаться на прием, напишите письмо на электронную почту info@ushnichkov.com или позвоните по телефону +372 555 107 19. Обязательно укажите, что обращаетесь в рамках социального проекта. Отзывы клиентов доступны на сайте.