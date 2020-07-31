Таллиннский психолог Артем Ушничков бесплатно поможет построить счастливую семейную жизнь и избавиться от стресса

Психотерапевт, практикующий психолог Артём Ушничков помогает в решении проблем воплощению желаемых целей, обретению новых способностей и личному развитию. В результате консультаций и совместной работы клиенты осуществляют переход от проблем к благополучию, становятся счастливее, эффективнее и осознаннее.

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