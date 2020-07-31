Появились новые подробности трагической гибели молодой актрисы фильма «Хор»

Появились новые подробности произошедшего с похороненой неделю назад американской актрисой и певицой Наей Ривера, на основании которых можно сказать, что произошло с актрисой в тот роковой день.
13 июля, через пять дней после исчезновения 33-летнюю Наю Ривера нашли мертвой.
Известно, что перед своей смертью актриса была в Мемориальном парке Форест Лон. И теперь стало известно, что Ная утонула всего за несколько минут и никакой другой фактор не сыграл роли в ее смерти.
Звезда телесериала «Хор» исчезла 9 июля. Днём ранее она арендовала лодку и отправилась со своим 4-летним сыном на водохранилище Пирамид, расположенное недалеко от Лос-Анджелеса.
Когда прокатная компания заметила, что они не вернулись в порт, ее сотрудники отправились к озеру и нашли лодку, на борту которой был только сын актрисы Джоси Дорси. По словам сына, они плавали с матерью, но она не вернулась к лодке.
Несколько дней спустя местная полиция сообщила, что сын актера видел, как его мать исчезла под волнами во время их совместной поездки на лодке.
Ная Мари Ривера родилась 12 января 1987 года. Она - американская актриса, певица, фотомодель, телеведущая, писательница и активистка ЛГБТ-движения.
Ривера появилась на свет в Санта-Кларите, штат Калифорния, но большую часть жизни провела в Лос-Анджелесе. У девушки пуэрториканские, африканские и немецкие корни.