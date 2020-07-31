Появились новые подробности трагической гибели молодой актрисы фильма «Хор»

13 июля, через пять дней после исчезновения 33-летнюю Наю Ривера нашли мертвой.

Известно, что перед своей смертью актриса была в Мемориальном парке Форест Лон. И теперь стало известно, что Ная утонула всего за несколько минут и никакой другой фактор не сыграл роли в ее смерти.

Звезда телесериала «Хор» исчезла 9 июля. Днём ранее она арендовала лодку и отправилась со своим 4-летним сыном на водохранилище Пирамид, расположенное недалеко от Лос-Анджелеса.

Наей Ривера со своим сыном Джоси Холлис Дорси в 2019 году. ФОТО: Scanpix/SIPA

Когда прокатная компания заметила, что они не вернулись в порт, ее сотрудники отправились к озеру и нашли лодку, на борту которой был только сын актрисы Джоси Дорси. По словам сына, они плавали с матерью, но она не вернулась к лодке.

Несколько дней спустя местная полиция сообщила, что сын актера видел, как его мать исчезла под волнами во время их совместной поездки на лодке.

Ная Ривера прославилась своей ролью Сантаны Лопез в сериале «Хор». Она также снималась в сериалах «Коварные горничные», «Спасатели Малибу» и «C.S.I.: Майами». ФОТО: Scanpix/Capital Pictures

Ная Мари Ривера родилась 12 января 1987 года. Она - американская актриса, певица, фотомодель, телеведущая, писательница и активистка ЛГБТ-движения.