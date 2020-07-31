Джиган раскрыл возлюбленного Ольги Орловой

Накануне звезды шоу-бизнеса веселились на свадьбе. Одним из гостей стал опальный рэпер Джиган. Весь вечер он снимал происходящее на смартфон. Некоторые видео артист опубликовал вInstagram.

На кадрах можно разглядеть Ольгу Орлову, которая танцует с седовласым мужчиной. Телеведущая нежно обнимает его за шею.

Кстати, она на видела, что Джиган ведет съемку. В какой-то момент ее взгляд был направлен на рэпера, но певица, вероятно, не думала, что кадры попадут в Сеть.

О том, что у Орловой есть избранник, общественность говорит уже больше полугода. Неизвестно, насколько серьезными являются эти отношения. Телеведущая не делает никаких намеков.

Однажды знаменитость призналась: «Мне важен драйв в отношениях». В противном случае она теряет интерес. Орлова не мечтает о свадьбе.

Свой возраст телеведущая считает достоинством, ведь женщины старше 40 лет, по ее мнению, намного опытнее и мудрее. Однако «молодое тело» всегда одержит победу, уверена она.