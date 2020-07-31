Контракт закончился: возлюбленный Бузовой сделал неожиданное заявление

Ольга Бузова и Давид Манукян познакомились летом 2019 года на съемках клипа «Лайкер». Во время работы между звездами вспыхнули сильные чувства, через несколько месяцев они официально заявили о своих отношениях.

Одни поклонники порадовались за влюбленных, другие отнеслись к новому роману ведущей «Дома-2» скептически. Они заподозрили Бузову и Манукяна в обмане. Якобы знаменитости стали встречаться только для того, чтобы поднять свои рейтинги.

Летом этого года певица и блогер замолчали. Они прекратили публиковать совместные посты в социальных сетях и стали игнорировать вопросы репортеров о личной жизни. После этого сообщения о пиар-романе звезд вновь распространились в интернете.

Накануне один из поклонников спросил у Манукяна, почему он больше не появляется на публике с поющей телеведущей. «Где Оля? Вас давно не видно вместе. Правда, что контракт о пиаре закончился?» – поинтересовался пользователь.

Ответ блогера оказался неожиданным. «По условиям контракта я не могу разглашать все подробности, сами понимаете. Наши юристы работают над продлением договора», – заявил возлюбленный Ольги Бузовой в своем Instagram-аккаунте.