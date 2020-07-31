Поступил звонок: Ксению Собчак убрали с Первого канала

Программа «Док-Ток» появилась на Первом канале не так давно. Она идет поздно вечером. Ее ведущие – Александр Гордон и Ксения Собчак – постоянно чередуются: в каждом выпуске появляется то один, то вторая. В передаче поднимаются самые значимые и острые вопросы общественного характера.

В шоу «Редакция» Собчак рассказала о том, что программа должна была выйти еще несколько лет назад. Идея передачи появилась в 2012 году, причем речь шла о другом канале. Однако тогда Ксения заинтересовалась политикой и даже решила баллотироваться на пост президента страны.

Недавно гламурная блондинка вернулась к старой идее и предложила ее генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Мысль ему понравилась. Увидев пилотную версию, он принял решение выпускать программу.

Были отсняты проморолики (те самые, где Собчак запечатлена в наполненной мыльной водой ванне) с указанием времени выхода. А когда Ксения поехала на съемки, ей поступил звонок. Продюсер попросил не приезжать.

Программа так и не вышла в эфир. Пауза растянулась на несколько месяцев. В откровенном интервью скандально известная телеведущая дала понять, что ее просто убрали с «первой кнопки». Якобы она знает, кто это сделал.