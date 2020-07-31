Внезапная смерть перечеркнула планы Петросяна

31 июля исполняется 90 лет со дня рождения Олега Попова. Евгений Петросян на 15 лет младше знаменитого клоуна, но всегда считал его своим другом.

В 1991 году Попов уехал с семьей жить и работать в Германию – выступал там в собственной цирковой программе под сценическим псевдонимом Счастливый Ганс. Петросян тяжело переживал разлуку.

«Последний раз, когда мы с ним встретились (это было в 2013 году), он пришел на мой концерт, а на следующий день состоялось его сольное выступление, – вспомнил Евгений Ваганович. – Мы долго гуляли по Карловым Варам и разговаривали о том, что пора ему возвращаться в Россию. Он очень боялся вернуться, а я убеждал в том, что у нас его не только любят и помнят, но и ждут».

И клоун вернулся! В июне 2015-го он впервые после эмиграции посетил Россию – выступил в Сочи на Международной профессиональной цирковой премии «Мастер» и в Санкт-Петербурге на открытии после реставрации Цирка Чинизелли.

На 2016 год у него был запланирован гастрольный тур по России. Однако в Ростове-на-Дону, где Попов планировал дать 15 представлений, он уснул на диване гостиничного номера и больше не проснулся.

Внезапная смерть друга перечеркнула все планы Петросяна. Евгений Ваганович мечтал снова встретиться с Олегом Константиновичем, думал и о совместном творческом проекте.