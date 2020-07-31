Внезапная смерть перечеркнула планы Петросяна

«Человек смертен, но это было бы еще полбеды, – рассуждал мудрый Воланд в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». – Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер». Смерть порой перечеркивает самые грандиозные планы.
31 июля исполняется 90 лет со дня рождения Олега Попова. Евгений Петросян на 15 лет младше знаменитого клоуна, но всегда считал его своим другом.
В 1991 году Попов уехал с семьей жить и работать в Германию – выступал там в собственной цирковой программе под сценическим псевдонимом Счастливый Ганс. Петросян тяжело переживал разлуку.
«Последний раз, когда мы с ним встретились (это было в 2013 году), он пришел на мой концерт, а на следующий день состоялось его сольное выступление, – вспомнил Евгений Ваганович. – Мы долго гуляли по Карловым Варам и разговаривали о том, что пора ему возвращаться в Россию. Он очень боялся вернуться, а я убеждал в том, что у нас его не только любят и помнят, но и ждут».
И клоун вернулся! В июне 2015-го он впервые после эмиграции посетил Россию – выступил в Сочи на Международной профессиональной цирковой премии «Мастер» и в Санкт-Петербурге на открытии после реставрации Цирка Чинизелли.
На 2016 год у него был запланирован гастрольный тур по России. Однако в Ростове-на-Дону, где Попов планировал дать 15 представлений, он уснул на диване гостиничного номера и больше не проснулся.
Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения великого клоуна, истинно Народного артиста Советского Союза Олега Константиновича Попова. Последний раз, когда мы с ним встретились (это было в 2013 году в Карловых Варах), он пришел на мой концерт, а на следующий день состоялось его сольное выступление. Мы долго гуляли по Карловым Варам и разговаривали о том, что пора ему возвращаться в Россию. Он очень боялся вернуться, а я убеждал его в том, что у нас его не только любят и помнят, но и ждут. Мы помним и чтим наших больших артистов! С любовью! Царствие ему Небесное! #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #олегпопов #солнечныйклоун #90лет
Внезапная смерть друга перечеркнула все планы Петросяна. Евгений Ваганович мечтал снова встретиться с Олегом Константиновичем, думал и о совместном творческом проекте.
«Мы помним и чтим наших больших артистов! С любовью! Царствие ему небесное!» – подписал Петросян архивное фото на своей странице в Instagram, сообщают Дни.