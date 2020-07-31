ФОТО ⟩ Коронавируса нет! Мартин Репинский отдыхает с любимой Катюшечкой в Италии

Большинство наших соотечественников решило отменить свои поездки в дальние жаркие страны и ограничилось отдыхом в Эстонии, Латвии и Литве. Но есть и те, кто предпочитает традиционный отдых в теплых странах, например в Италии.
Мартин Репинский и Екатерина Васильева выбрали для летнего путешествия итальянское направление - город Бриндизи на берегу Адриатического моря. Для прогулки по набережной пара выбрала модные летние образы. Мартин надел короткие джинсовые шорты, а его любимая Катюша - стильное короткое платье и соломенную шляпу.
Напомним, что пара влюбленных в июне поздравила портал Limon с днем рождения и записала видеообращение, а незадолго до этого Мартин повесил огромный плакат, с которого признался Екатерине в любви.
Смотрите фото из Италии!