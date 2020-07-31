В Петербурге девушка выпала с четвертого этажа во время селфи

В очередной раз, в погоне за «особенной» фотографией случилась беда. Молодые люди постоянно рисуют жизнью ради сбора лайков в социальных сетях. К сожалению, иногда это оборачивается серьезными травмами и сломленной жизнью. Спрашивается, а это того стоило?
В Санкт-Петербурге девушка выпала с четвертого этажа в момент фотографирования. Инцидент произошел в расселенном доме на улице Черняховского, когда она вместе со своим другом решила сделать необычное селфи. Девушка не удержалась в оконном проеме и упала, передает портал 5-tv.ru.
Как сообщили в Управлении МВД России по Центральному району, 17-летняя девушка в тяжелом состоянии была доставлена в детскую больницу. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, кататравму и закрытую травму грудной клетки.
Обстоятельства происшедшего выясняются.