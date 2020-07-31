В Петербурге девушка выпала с четвертого этажа во время селфи

В очередной раз, в погоне за «особенной» фотографией случилась беда. Молодые люди постоянно рисуют жизнью ради сбора лайков в социальных сетях. К сожалению, иногда это оборачивается серьезными травмами и сломленной жизнью. Спрашивается, а это того стоило?