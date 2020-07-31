Станет отцом во второй раз: Дмитрия Шепелева и его невесту Екатерину Тулупову заметили в элитном роддоме

Дмитрий Шепелев встречается с Екатериной Тулупопой около двух лет.
Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает семилетнего сына Платона. Пять лет назад умерла его гражданская жена певица Жанна Фриске, которая не смогла победить рак головного мозга. 37-летний шоумен тяжело переживал потерю любимой женщины. Однако в прошлом году показал свою новую возлюбленную Екатерину Тулупову, в Сети упорно ходят слухи об их свадьбе, передает портал Clutch.
Дмитрий Шепелев не особо активничает в соцсетях, последнее фото он публиковал три месяца назад. Своего единственного сына он не показывает, отмечая, что хочет, чтобы у ребенка было обычное детство.
Издание PeopleTalk в своем телеграм-канале сообщило, что телеведущего видели в элитном роддоме «Лапино» вместе с его возлюбленной Екатериной Тулуповой.
«Дмитрий Шепелев и его возлюбленная — дизайнер Екатерина Тулупова — прямо сейчас в клиническом госпитале «Лапино», который все еще называют «звездным роддомом»»,
- говорится в сообщении.
Как отмечается, у Екатерины Тулуповой есть дочь Лада от прошлых отношений. По словам Шепелева, его с Екатериной познакомили дети, они являются близкими друзьями.