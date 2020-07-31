Станет отцом во второй раз: Дмитрия Шепелева и его невесту Екатерину Тулупову заметили в элитном роддоме

Дмитрий Шепелев встречается с Екатериной Тулупопой около двух лет.

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает семилетнего сына Платона. Пять лет назад умерла его гражданская жена певица Жанна Фриске, которая не смогла победить рак головного мозга. 37-летний шоумен тяжело переживал потерю любимой женщины. Однако в прошлом году показал свою новую возлюбленную Екатерину Тулупову, в Сети упорно ходят слухи об их свадьбе, передает портал Clutch.