Валерия оправдала Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

«Я — артист-предприятие, у меня огромное количество людей на плечах. У каждого из них есть семья, есть дети, я это понимаю. Да, у меня нет концертов, да, у меня нет доходов, и все эти месяцы мы выплачиваем зарплаты за свой счет. И я, и многие другие артисты, но не все, не у всех есть такая возможность»,