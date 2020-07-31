Джессика Симпсон рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

К великому сожалению, насилие над девочками постоянно происходит по всему миру. Потерпевшему очень сложно собраться с духом и признаться в совершенном над ним надругательстве. Ведь это заставляет вновь и вновь прокручивать жуткую психологическую травму. По словам психологов, как правило, потерпевшие стараются забыть и не думать об этом происшествии, однако, навязчивые мысли могут настигнуть в любой момент и, как следствие, это может привести к психическому расстройству. Поэтому нормально, что жертва долго не может признаться в содеянном над ней злодеянии. Публично признавшись, потерпевший в первую очередь признается сам себе, что это действительно произошло.

Американская певица, актриса и телеведущая Джессика Симпсон сделала шокирующее признание: в шесть лет она пережила сексуальное насилие. Над ней надругалась дочь знакомых ее родителей, передает 5-tv.ru, цитирую канал Fox News.

В начале этого года 40-летняя звезда выпустила автобиографию под названием «Открытая книга», где впервые откровенно рассказала о прошлых зависимостях от алкоголя, наркотикови домогательствах, которые испытала в детстве.

По словам знаменитости, в тот период родители брали ее с собой в гости к знакомым. В том доме она нередко оставалась на ночь и делила кровать с их наследницей. Эта девушка встречалась с парнем старше нее, который проявлял к ней насилие.

«Меня он не трогал. Издевался только над ней, а она приходила ко мне и делала со мной то же самое. Я чувствовала себя виноватой перед ней, и позволяла ей это делать», — призналась Джессика.

Симпсон рассказала об этом родителям лишь когда ей исполнилось 12. С тех пор семья не ездила в тот дом. В недавнем подкасте с писательницей, дочерью актера и политика Кэтрин Шварценеггер певица рассказала, что восемь лет назад встретилась со своей растлительницей и сообщила, что прощает ее.

«Я знала, что она тогда испытывала абьюзинг. Я посоветовала ей поговорить об этом с кем-то и найти в себе силы отпустить те моменты. Сказала ей, что прощаю ее, но не собираюсь общаться. Что я понимаю происходящее тогда между нами и не живу, отрицая случившееся», — поделилась Джессика.