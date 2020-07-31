Возлюбленная погибшего в ДТП с Ефремовым: «Чувствую себя оплеванной»

«Я знала, что в четверг состоится закрытый процесс, мой вопрос там не должны поднимать, поэтому не приехала в суд. А сейчас мне звонит старший сын погибшего и сообщает, что ходатайство рассмотрели, судья отказала признать меня потерпевший по той причине, что я не пришла на заседание и предоставила копию документов, а не оригинал. Я чувствую себя оплеванной. Если бы мне сказали явиться сегодня, конечно, я бы приехала. Выходит, меня обманули или намеренно ввели в заблуждение?»,