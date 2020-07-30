Правительство ослабило ограничения для ночных клубов

Крупнейшие ночные клубы Эстонии представили правительству совместное обращение, в котором они выразили желание впускать в свои заведения больше, чем сто человек одновременно. Залы клубов достаточно просторны для того, чтобы большее количество людей могло находиться на танцполе. Под обращением подписались: Öökultuuri MTÜ, Klubi Hall, Club Hollywood, Club Studio, Venus Club, Klubi Teater, Klubi Maasikas, Seif Club, Vabank Tartu, Helitehas, Sunset Club.

После тщательного рассмотрения правительство решило встретиться с представителями ночных клубов. С субботы будет отменено ограничение на одновременное пребывание ста человек в ночных клубах, казино, кальянных, клубах для взрослых и залах игровых автоматов. В то же время, 50-процентный лимит заполняемости помещения останется в силе. Это означает, что клубы могут впускать больше посетителей, чем раньше, но половина площади заведения все же должна быть свободной. Кроме того поставщики услуг должны обеспечить соблюдение требований по дезинфекции и рассредоточению людей, поскольку риск заражения еще не исчез.