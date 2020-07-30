Хочется рыдать: Татьяна Буланова показала клип на песню «Единственный дом», снятый в любимом Петербурге
Татьяна Буланова известна многим своими душевными и грустными композициями, некоторые их считают слишком слезными. Но мимо песни «Единственный дом» нельзя пройти, особенно в тяжелое время, когда многих влюбленных и близких людей разделили закрытые границы.
Артистка родилась в Санкт-Петербурге, она очень любит свой город и гордится тем, что она ленинградка. Клип на песню «Единственный дом» совсем недавно снимали в Петербурге. В нашем любимом городе, куда из-за пандемии для многих закрыт въезд и когда откроется - знает только бог. Помимо того, что на песню сняли клип, самой музыкальной композиции предали новое, более современное звучание.
Слова песни сейчас максимально актуальны для жителей Эстонии, которые до закрытия границ часто ездили в Санкт-Петербург.
«Где-то на Шаре Земном... Где-то в краю листопада,
Есть наш единственный дом, там, как и прежде, будут нам рады.
Помня о нем, мы пройдем через года, через вьюги,
Чтобы единственный дом двери открыл нам после разлуки».
Надеемся, что мы уже скоро встретимся и сможем насладиться гостеприимством друг друга. А пока мы можем лишь вспомнить, как полтора года назад холодной зимой (почти в тридцатиградусный мороз) Татьяна Буланова мужественно снималась в клипе с эстонской группой «ПараТайн» на песню «Белые дороги», тогда съемки проходили в городе на Неве и в Таллинне.
Смотрите новый клип Татьяны Булановой, представленный сегодня!