Мы не верим своим глазам: известный эстонский рэпер так похудел, что его даже не узнать

Большинству из нас может показаться, что такой серьезный результат удалось достичь при помощи специальной программы питания и с усиленными тренировками. Но это не так. «В 2019 году бросил курить и пить алкоголь, начал нормально спать и перестал есть всё подряд», - сказал он, пишут Uudised.tv3.ee со ссылкой на Õhtuleht.

По словам Яануса, причиной ухудшения физической формы стал трудный жизненный период. «Большие изменения, стресс, напряжение как в личной жизни, так и в музыке, нездоровый образ жизни и частые загулы».

«Моя цель - жить нормальной жизнью, быть хорошим отцом для своих детей, делать то, что я люблю - музыку. И если всё будет хорошо, то любить и быть любимым», - сказал музыкант.