Ксения Собчак предложила избитой Прилучным Агате Муцениеце пожить в ее квартире

Как вспоминает Агата, одной из первых на помощь пришла Ксения Собчак. «После того как я опубликовала ужасное видео, на котором плакала и объясняла, что происходит у меня в жизни, мне пришло от нее сообщение. «У меня есть свободная квартира, если тебе негде жить, приезжай», — написала Собчак. Мне показалось, что она предложила помощь от всей души. Я отказалась, потому что мне было куда пойти, но искренне благодарна ей за готовность помочь», — поделилась Муцениеце.

Агата перебралась вместе с сыном Тимофеем и дочкой Мией в свою четырехкомнатную квартиру на севере Москвы. «Еще недавно я хотела ее продавать, но потом передумала. И слава Богу! Квартира красивая, уютная — мне нравится. Хотя в процессе отделки были сложности. Приходилось увольнять строителей, которые тырили деньги и халтурили», — рассказала Агата.

Агата Муцениеце ФОТО: Скриншот с Instagram

По словам актрисы, она привыкает к свободной жизни и охотно берется за новые проекты. Раньше Агата всегда была несколько в тени супруга, так как после «Закрытой школы» практически не участвовала в громких проектах.

«Всегда знала, что хочу от профессии большего, и сейчас у меня есть для этого силы и возможности. Когда мы снимали последний сезон «Закрытой школы», я была беременна. Казалось, карьера вот-вот пойдет в гору. Вот он, трамплин. Но я родила сына в 23 года и ушла в семью. Сколько проектов прошло мимо! Меня, например, звали в сериал «Остров» на ТНТ — на одну из главных ролей. Я тогда сказала: «Все классно, но я на восьмом месяце беременности». И не сложилось», — отметила актриса.

Расставшись с Прилучным, звезда создала шоу «Честный развод», которое быстро нашло отклик в сердцах людей. Как признается артистка, приходит много писем от людей, тоже испытывающих трудности в отношениях.

Павел Прилучный ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik