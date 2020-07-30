Жена Константина Эрнста перестала скрывать, что стала матерью в третий раз

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его жена Софья недавно вновь стали родителями. Информация об этом появилась в одном из популярных телеграм-каналов о светской жизни. Однако официально супруги не делились радостной новостью. И только сейчас актриса опубликовала в личном блоге фото детской коляски. Пол ребенка звездная пара держит в секрете, передает портал Дети Mail.ru.