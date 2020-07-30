Какие милахи: старшая дочь Валерия Меладзе показала нового бойфренда

Пара мило обнимается, позируя для фото. Судя по тегу, избранник Инги — Денис Давыдов, сооснователь и креативный директор студии дизайна N3 Design.

Примечательно, что первое фото влюбленных, которые вместе посетили светское мероприятие, появилось в инстаграме Давыдова еще в начале марта.

Напомним, Инга — старшая дочь Валерия Меладзе и его первой жены Ирины Малухиной. У девушки есть еще две младшие сестры: Софья и Арина.