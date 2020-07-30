Какие милахи: старшая дочь Валерия Меладзе показала нового бойфренда

29-летняя Инга, дочь Валерия Меладзе, не любит афишировать личную жизнь, однако сделала небольшое исключение. Девушка опубликовала в инстаграм-сториз кадры с отдыха в Сочи, на одном из которых запечатлена с новым возлюбленным, передает портал Леди Mail.ru.
Пара мило обнимается, позируя для фото. Судя по тегу, избранник Инги — Денис Давыдов, сооснователь и креативный директор студии дизайна N3 Design.
Примечательно, что первое фото влюбленных, которые вместе посетили светское мероприятие, появилось в инстаграме Давыдова еще в начале марта.
Напомним, Инга — старшая дочь Валерия Меладзе и его первой жены Ирины Малухиной. У девушки есть еще две младшие сестры: Софья и Арина.
С 2017 по 2019 год Инга состояла в браке с марокканским журналистом Нури Вергезе. На момент свадьбы они были знакомы восемь лет. Пара проживала в Великобритании, однако после расставания дочь Меладзе приняла решение вернуться в Москву и развивать собственный бизнес.