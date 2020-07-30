«Володя в ужасном состоянии»: жена подло обманула Кузьмина

В первый раз Владимир Кузьмин женился, когда ему не было и 20 лет. Его избранницей стала поэтесса Татьяна Артемьева. Она писала ему песни. А тут на горизонте появилась Алла Пугачева. Однако их отношения закончились, когда Владимир Кузьмин влюбился в американскую модель Келли Керзон. Самое интересное, что та же Пугачева присутствовала на их свадьбе.

Как рассказал в интервью младший брат артиста Александр Кузьмин, пару лет супруги жили в России. Они скитались по гостиницам, потому что Кузьмин много гастролировал, и квартира им была не нужна. Все заработанное Владимир обменивал на доллары и бриллианты, передавал жене.

Когда в России случился путч, супруги решили покинуть страну. «Мы зарабатывали очень много денег. Нам надо было срочно все рубли перевести в доллары по любому курсу, иначе деньги могли превратиться просто в бумагу. Володя через Келли скупил бриллианты, золото, поменял доллары и отправил жену со всем этим в Америку», — вспомнил брат певца.

Он тоже отправился за границу. Там братья полгода давали концерты, но вдруг Келли подала на развод. Для Владимира это решение стало ударом. «Он и в мыслях такого не мог себе представить — остаться на улице ни с чем! Все деньги от выступлений Володя отдавал Келли. Он верил, что между ними настоящая любовь. Оказалось, ее интересовали только деньги», — пояснил Александр.

От отчаяния Кузьмин решил покончить с собой. «В тот день мы должны были вместе играть концерт. Я жду, а его все нет. Тут приходит его американский друг и говорит, что Володя в ужасном состоянии. У меня в голове щелкнуло: с ним может случиться что-то страшное. Сел за руль и рванул», — рассказал музыкант.

Александр нашел брата на мосту. Он силой запихнул его в машину и привез в ближайший бар. Владимир с горя напился, но прощаться с жизнью передумал. Вскоре братья покинули Америку.