Смотрите, в каких роскошных хоромах живет Анита Цой!

Анита признавалась, что с супругом они разъехались по разным домам, чтобы отдыхать друг от друга. И спят они в отдельных спальнях.

«Он любит спать как звезда. А я постоянно перетягиваю одеяло ночью», — рассказывала певица в программе «Секрет на миллион».

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Тем не менее в доме супруга Анита бывает часто. До недавнего времени она жила в нем, пока в ее особняке шел ремонт.

Дизайном трехэтажного дома супруга Анита Цой занималась самостоятельно. В интерьере много черного цвета — при этом все выглядит лаконично и стильно. На первом этаже гостиная, объединенная с кухней, в доме также есть библиотека, тренажерный зал, спальня (до нее можно добраться на лифте).

Любимый досуг Аниты и ее супруга — шахматы. Артистка признавалась, что она играет на любительском уровне, а вот ее муж — кандидат в мастера спорта.

Хозяйство Анита Цой ведет в одиночку: сама ухаживает за садом, сама готовит, сама убирает. Певица даже самостоятельно делает соленья на зиму, которые хранятся в кладовке.

ФОТО: Кадр телеканала НТВ

ФОТО: Кадр телеканала НТВ

ФОТО: Кадр телеканала НТВ

ФОТО: Кадр телеканала НТВ