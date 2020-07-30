Чт, 30.07.2020
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Уже со 2 августа: Ecolines будет катать жителей Эстонии до Петербурга и обратно

Ecolines

ФОТО: Liis Treimann

Ecolines порадовала своих клиентов очень приятной новость: со 2 августа возобновляются регулярный автобусные рейсы из Таллинна в Санкт-Петербург и обратно. 

Автобусы будут ездить 2 раза в неделю - в пятницу и в воскресенье - в 22:30. 

Компания просит обратить внимание на то, что проезд на территорию России или Эстонии разрешен лишь узкому кругу лиц и в ЭР действует правило двухнедельной обязательной самоизоляции. 

Пассажиров просят убедиться в наличии всех необходимых для пересечения границы документов. Дополнительную информацию можно получить в посольстве. 

Внимание! Рейс из Таллинна заканчивается у пограничного пункта в Нарве. Пассажиров высаживают из автобуса, они пересекают границу самостоятельно пешком, а в Ивангороде их уже будет ждать другой автобус, который довезет до Санкт-Петербурга. 

Стоимость билета фиксированная - 30 евро в один конец. 

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