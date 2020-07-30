Пропаганда анорексии? Полина Гагарина расстроила поклонников своей худобой

Полина Гагарина выложила новую фотографию в инстаграм, на которой она позирует в голубом купальнике. Артистка стоит на фоне футбольных ворот и демонстрирует свою фигуру. Однако фанаты Гагариной не оценили фото певицы. Поклонники посчитали, что девушка выглядит слишком худой — и пропагандирует анорексию, рассказывает портал Леди Mail.ru.