Мини-шортики 18-летней дочери Немцова не на шутку взволновали Сеть

Дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой, 18-летняя Дина Немцова, опубликовала в инстаграме фото, на котором позирует в ультракоротких шортах из белого денима и кроп-топе им в тон, передает портал Леди Mail.ru.
Кадр вызвал бурную реакцию среди подписчиков девушки, которые признались, что соблазнительный внешний вид Дины их немало взволновал. «Благородный предлог показать сексуальное фото!», «Классная бейби», «Горячая девчонка», «Секси», «Бомба!» — восхитились в комментариях фолловеры.
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