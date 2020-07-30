Певица Валерия выразила свое отношение к представителям ЛГБТ

Алена Жигалова напомнила артистке, что ее супруг Иосиф Пригожин крайне негативно относится к людям нетрадиционной ориентации. Певица отметила, что не настолько радикальна, однако в любом случае против того, чтобы дети видели, как целуются мужчины.

«Я против вообще пропаганды, но каждый человек вправе жить так, как ему нравится, как ему удобно», — сказала Валерия. Артистка добавила, что у нее много друзей, которые являются представителями ЛГБТ-сообщества. «Я их искренне люблю и уважаю», — уточнила звезда.

По словам Валерии, ее знакомые, которые предпочитают однополые союзы, никогда не будут выпячивать эту сторону своей жизни и кому-то что-то навязывать. «Это люди интеллигентные, глубоко воспитанные, уважающие себя и других людей тоже», — заверила певица.

Знаменитость уверена: нетрадиционная сексуальная ориентация является биологически неоправданной. «Мы таким образом сокращаем население наше. Если все вдруг завтра решат, что они пойдут в другую сторону, то мы вымрем все», — подчеркнула исполнительница.