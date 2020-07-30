Левин из «Интернов» очень озадачен излишним вниманием к себе в СМИ и соцсетях

В личном микроблоге артист опубликовал обращение к поклонникам. Он признался, что не доверяет людям, которые стали массово писать ему, восхищаться его талантом и нахваливать. Дмитрий Шаракоис уверен, что это внимание спровоцировано исключительно любопытством.

В целом звезда сериала «Интерны» сравнила сложившуюся ситуацию с цунами. «Эта волна уйдет, как уйдете и остынете вы», — сказал Шаракоис и добавил, что такое в своей жизни он уже проходил.

По мнению артиста, упавший на самом деле никому не интересен. Многие просто-напросто хотят зрелища. Дмитрий добавил, что настоящие поклонники следят за его творчеством вот уже десять лет, с ним они и в горе и в радости. «Вам я хочу сказать спасибо, обнять вас и долго-долго плакать», — отметила знаменитость. Подписчикам Дмитрий Шаракоис обещал «подняться» и не сдаваться.