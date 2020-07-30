Прощай, пандемия! Популярная и горячая вечеринка «Танцевальный рай» вновь состоится в Таллинне

По многочисленным просьбам поклонников «Танцевальный рай» - special RETRO PARTY снова широко распахнет врата и с радостью встретит гостей на планете навечно любимых хитов!

Мы приглашаем вас посетить планету радости, где только этой ночью поднимется настоящий ураган веселья, который вновь наполнит паруса любимыми ритмами лучших ретро-хитов и увлечет к берегам теплых воспоминаний и истинного удовольствия!

Special RETRO PARTY - это особый музыкальная микс-вечеринка – волшебное путешествие сквозь время, одновременно находясь в раю воспоминаний 15-летней давности, купаясь в море памяти, и в прекрасном настоящем, танцуя под ритмы ультрасовременной музыки; это 50 процентов лучших хитов русского-ретро, а также их новейшие ремиксы и 50 процентов самых современных танцевальных русских хитов от искусителей DJ Bell и DJ Peterson!

Впервые всю ночь на сцене клуба эротическое шоу-герлз из Латвии (Рига), а также живые звуки саксофона KIRILL SAX!

ФОТО: Фото организаторов

Специальные декорации, лазерное шоу, спецэффекты и видеоэффекты заставят вас почувствовать себя на седьмом небе - на настоящей планете ретро!

«ПЛАНЕТА РЕТРО» - это легендарная пора блесток и высоких платформ, мини и разнообразия расцветок, это эксцентричность и яркость, поражающие воображение!

С самого порога вы окунетесь в атмосферу праздника воспоминаний, где в свете летящих звезд дискобола у каждого вновь есть возможность покорить танцпол!

В эту ночь эдемский сад наполнится энергией и закружатся вихри страстей. Еще больше драйва! Еще больше позитива!

Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города – будь на месте!

Больше информации на www.trai.ee.

Забронировать столики можно по телефону: 55611877

Двери рая открываются в 23:00.

Bходной билет стоит 19 евро, девушкам до полуночи 10 евро, VIP-билет - 50 евро

Продажа билетов во всех кассах Piletilevi!

Внимание! Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже в Piletilevi (до 5 августа обычный - 15 евро и VIP - 35 евро).

НА ДВЕРЯХ STRONG STYLE & FACE CONTROL: вечерняя одежда!

Всем гостям мы напоминаем, что на вечеринке вы должны вести себя в соответствии с действующими правилами (мойте руки, соблюдайте гигиену, избегайте касаний руками лица и близкого контакта с другими людьми).