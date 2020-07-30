Чт, 30.07.2020
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Популярный эстонский радиоведущий подаст на злопыхателей в суд

Радиоведущий Алари Кивисаар

ФОТО: Pressimaterjal/TV3

Радиоведущий Алари Кивисаар месяц назад объявил, что подаст в суд на своих хейтеров. Многим уже показалось, что он передумал, но Кивисаар лишь дал обидчикам возможность попросить прощение. Однако никто так и не извинился! 

Портал uudised.tv3.ee сообщает, что Алари Кивисаар разместил на своей странице в Facebook видео о клевете, которая обрушилась на него месяц назад. «Возможно, вы помните, что некоторое время назад некие люди начали массированную анти-кампанию против меня. Чтобы добиться своих целей, они использовали вульгарную ложь, клевету и распространяли новости, содержание которых было вырвано из контекста», - рассказал радиоведущий.

«Было ощущение, что люди настолько глубоко погрузились в свою ложь, что сами в нее поверили», - удивляется Кивисаар.

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