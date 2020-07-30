Популярный эстонский радиоведущий подаст на злопыхателей в суд

Портал uudised.tv3.ee сообщает, что Алари Кивисаар разместил на своей странице в Facebook видео о клевете, которая обрушилась на него месяц назад. «Возможно, вы помните, что некоторое время назад некие люди начали массированную анти-кампанию против меня. Чтобы добиться своих целей, они использовали вульгарную ложь, клевету и распространяли новости, содержание которых было вырвано из контекста», - рассказал радиоведущий.