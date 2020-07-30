Саша Черно из «Дома-2» родила сына: слишком долго ждали

Участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно очень переживала из-за беременности, ведь она у нее вторая. Раньше девушка делала аборт, поэтому боялась негативных последствий. Несмотря ни на что, наследник появился на свет, сообщают Дни.
Врачи были уверены, что Саша Черно родит не позже 20 июля. Они оказались не правы. Мальчик появился на свет 30-го числа. Вес малыша составил 3,6 килограмма, а рост – 55 сантиметров. Саша и ее наследник чувствует себя хорошо.
От Черно не отходил ни на шаг ее возлюбленный Иосиф Оганесян. За их отношениями следила вся страна, поэтому молодой человек продолжил делиться с поклонниками самыми сокровенными моментами. Последние дни Иосиф даже принимал ставки – он спросил у подписчиков, в какой день должен появиться малыш.
Саша не откладывает мобильный телефон ни на минуту. Она уже поблагодарила поклонников за поддержку. Девушка призналась, что сейчас ее переполняют эмоции. «Слишком долго ждали малыша», – отметила она.
Кстати, недавно Саша Черно снялась полуобнаженной, несмотря на беременность и далекую от идеала фигуру. Недоброжелатели высмеивали фотографии звезды «Дома-2». Сначала девушка резко реагировала на выпады хейтеров, но потом перестала обращать на них внимание.
Напомним, на данный момент в реалити-шоу «Дом-2» беременны еще четыре участницы. Такого не было за всю историю проекта.