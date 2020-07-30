Саша Черно из «Дома-2» родила сына: слишком долго ждали

Врачи были уверены, что Саша Черно родит не позже 20 июля. Они оказались не правы. Мальчик появился на свет 30-го числа. Вес малыша составил 3,6 килограмма, а рост – 55 сантиметров. Саша и ее наследник чувствует себя хорошо.

От Черно не отходил ни на шаг ее возлюбленный Иосиф Оганесян. За их отношениями следила вся страна, поэтому молодой человек продолжил делиться с поклонниками самыми сокровенными моментами. Последние дни Иосиф даже принимал ставки – он спросил у подписчиков, в какой день должен появиться малыш.

Саша не откладывает мобильный телефон ни на минуту. Она уже поблагодарила поклонников за поддержку. Девушка призналась, что сейчас ее переполняют эмоции. «Слишком долго ждали малыша», – отметила она.

Кстати, недавно Саша Черно снялась полуобнаженной, несмотря на беременность и далекую от идеала фигуру. Недоброжелатели высмеивали фотографии звезды «Дома-2». Сначала девушка резко реагировала на выпады хейтеров, но потом перестала обращать на них внимание.