Вы знаете, кто по профессии обаяшка и звезда «Голоса» Уку Сувисте? Никогда не догадаетесь!

Если бы звезды сошлись по-другому, Уку Сувисте не сиял бы на сцене и не доводил женщин всея Эстонии до возбуждения одним своим появлением на публике. Может, и доводил бы, но узкий круг представительниц прекрасного пола, и в другом месте. Уверены, многим красоткам такая мужская должность тоже придется по душе.