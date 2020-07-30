Вы знаете, кто по профессии обаяшка и звезда «Голоса» Уку Сувисте? Никогда не догадаетесь!

Если бы звезды сошлись по-другому, Уку Сувисте не сиял бы на сцене и не доводил женщин всея Эстонии до возбуждения одним своим появлением на публике. Может, и доводил бы, но узкий круг представительниц прекрасного пола, и в другом месте. Уверены, многим красоткам такая мужская должность тоже придется по душе.
Помимо того, что Сувисте - дипломированный музыкант, у него еще есть свидетельство о прикладном высшем образовании по специальности системный администратор, учился артист в Эстонском колледже информационных технологий.
Сувисте по второй специальности не работал никогда, несмотря на ухудшение положения артистов и музыкантов в стране из-за пандемии коронавируса, Сувисте пока не планирует приступать к плану «Б». «У меня только музыка, и всё это благодаря моим поклонникам», пишет Sky.ee.