Чт, 30.07.2020
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72-летняя Ротару показала подписчикам фото без макияжа

София Ротару

ФОТО: Instagram

Певица София Ротару опубликовала в "Инстаграме" снимок без макияжа. Фото 72-летняя певица сделала крупным планом. Судя по заметным веснушкам, артистка полностью отказалась от макияжа, пишет LIFE.

Лицо артистка прикрыла большими солнцезащитными очками. Но поклонники всё же смогли рассмотреть детали. По фото видно, что на лице Ротару нет ни одной выраженной морщины, а овал лица очень чёткий.

«Хорошего всем дня», — лаконично подписала публикацию певица.

София Ротару.

ФОТО: Instagram / sofiarotaru.official

Многие уверены, что Ротару — частая гостья пластических хирургов.

София Ротару — советская, российская, украинская и молдавская легенда эстрады. В её репертуаре более 500 композиций на 12 языках. Подробнее о биографии и личной жизни певицы читайте на сайте uznayvse.ru.

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