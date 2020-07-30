Какую знаменитость историк моды Васильев назвал бедной родственницей?

Александр Васильев восторгается супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон, а к Меган Маркл, возлюбленной Гарри, историк моды относится скептически. По его мнению, герцогиня Сассекская выглядит и ведет себя не так, как положено по статусу.
Александр Васильев отметил, что поклонники королевской семьи были без ума от Меган Маркл, когда она только вышла замуж за принца Гарри. Но потом к ней начали относиться менее снисходительно, потому что поняли, кем она является.
По мнению историка моды, у Маркл непомерные амбиции и принципы, которые она не собиралась менять ради жизни при дворе. Ее отдаленность от королевской семьи проявлялась даже в нарядах. «Она выглядела как бедная родственница», – считает Александр Александрович. При этом герцогиня Сассекская хотела славы и больше денег.
Что касается внешнего вида Маркл, то Васильев отнесся к нему весьма строго. Он уверен, что супруге принца Гарри не следует ходить с распущенными волосами, а также надевать простых вещей. В ее случае положено носить драгоценности и изысканные наряды, как это делает Кейт Миддлтон.
Ведущий шоу «Модный приговор» насчитал лишь несколько удачных предметов одежды из гардероба Маркл. Вероятно, такие наряды подбирали для Меган королевские эксперты, когда было крайне важно выглядеть статусно. Также Александр Васильев обратил внимание на натруженные руки герцогини Сассекской. Он считает, что возлюбленной Гарри лучше носить перчатки.