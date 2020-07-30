Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста

Издание «Дни» сообщает, что в Санкт-Петербурге были найдены части тела рэп-исполнителя Энди Картрайта. По мнению следователей, музыканта расчленила жена.
Правоохранители обнаружили останки музыканта в квартире на Невском проспекте. По предварительной версии, Энди Картрайт умер от передозировки наркотиками, после чего его труп расчленила супруга.
Как сообщает издание "Фонтанка", в помещении были найдены пять пакетов, где находились части тела рэп-исполнителя. Также полицейские изъяли молоток, нож, разделочную доску и таз. Женщину задержали.
Супруга Энди Картрайта объяснила свой поступок. Она не хотела, чтобы люди узнали о бесславной смерти музыканта и решила пустить слухи, будто он бесследно исчез. Но ее вовремя остановили правоохранители.
Напомним, Энди Картрайт был украинским рэп-исполнителем. Он приобрел популярность благодаря участию в баттлах. Музыкант выступал против таких артистов как ATL, Грязный Рамирес, Млечный и Obe 1 Kanobе.
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Сегодня я смотрел в стену и понял, что вижу там только стену. Ну, и решил: это тревожный сигнал, он означает, что человек просто втыкает и ни о чем не думает. Так далеко не уедешь. Сел я напротив этой стены, стал прикидывать, как быть, и вдруг понял: всё нормально, это я, как тибетский монах, теперь вижу вещи такими как они есть, просветлился, выходит. Муха это муха, а стена это стена, без лишней шелухи. Но когда думал об этом, стены как будто передо мной и не было, а перестал - опять она там. Сложно быть монахом