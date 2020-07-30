Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста

Правоохранители обнаружили останки музыканта в квартире на Невском проспекте. По предварительной версии, Энди Картрайт умер от передозировки наркотиками, после чего его труп расчленила супруга.

Как сообщает издание "Фонтанка", в помещении были найдены пять пакетов, где находились части тела рэп-исполнителя. Также полицейские изъяли молоток, нож, разделочную доску и таз. Женщину задержали.

Супруга Энди Картрайта объяснила свой поступок. Она не хотела, чтобы люди узнали о бесславной смерти музыканта и решила пустить слухи, будто он бесследно исчез. Но ее вовремя остановили правоохранители.