«А вот это моя гордость!»: 52-летний ведущий снял штаны перед ошарашенным парнем

А вот что рассказал журналист Александр Скрыльников о Павле Лобкове: «Он лез ко мне целоваться, трогал мои руки, говоря, что я накачанный и пытался переубедить меня в моей же ориентации. Я никогда не забуду его мокрые губы на моей щеке».

Узнав про подобные «шалости», подтянулись и другие «жертвы» Лобкова. «Павел Альбертович подходит практически к каждому парню, трогает, лезет ниже пояса», «Он начал меня обнимать, залез руками под кофту, начал трогать соски и шептать мне на ухо непристойности, пытаясь поцеловать. Это было отвратительно. Пришлось вырываться силой», – откровенничают встречавшиеся с журналистом парни, пишут Дни.

А вот что рассказал журналист Александр Скрыльников о Павле Лобкове: «Он лез ко мне целоваться, трогал мои руки, говоря, что я накачанный и пытался переубедить меня в моей же ориентации. Я никогда не забуду его мокрые губы на моей щеке».

Узнав про подобные «шалости», подтянулись и другие «жертвы» Лобкова. «Павел Альбертович подходит практически к каждому парню, трогает, лезет ниже пояса», «Он начал меня обнимать, залез руками под кофту, начал трогать соски и шептать мне на ухо непристойности, пытаясь поцеловать. Это было отвратительно. Пришлось вырываться силой», – откровенничают встречавшиеся с журналистом парни.