«А вот это моя гордость!»: 52-летний ведущий снял штаны перед ошарашенным парнем

Известный журнал Павел Лобков оказался в эпицентре скандала. Его более юный коллега стал рассказывать всем о сексуальных домогательствах. Подоспели и другие, которых Лобков якобы тоже хотел затащить в койку.
А вот что рассказал журналист Александр Скрыльников о Павле Лобкове: «Он лез ко мне целоваться, трогал мои руки, говоря, что я накачанный и пытался переубедить меня в моей же ориентации. Я никогда не забуду его мокрые губы на моей щеке».
Узнав про подобные «шалости», подтянулись и другие «жертвы» Лобкова. «Павел Альбертович подходит практически к каждому парню, трогает, лезет ниже пояса», «Он начал меня обнимать, залез руками под кофту, начал трогать соски и шептать мне на ухо непристойности, пытаясь поцеловать. Это было отвратительно. Пришлось вырываться силой», – откровенничают встречавшиеся с журналистом парни, пишут Дни.
А вот что рассказал журналист Александр Скрыльников о Павле Лобкове: «Он лез ко мне целоваться, трогал мои руки, говоря, что я накачанный и пытался переубедить меня в моей же ориентации. Я никогда не забуду его мокрые губы на моей щеке».
Узнав про подобные «шалости», подтянулись и другие «жертвы» Лобкова. «Павел Альбертович подходит практически к каждому парню, трогает, лезет ниже пояса», «Он начал меня обнимать, залез руками под кофту, начал трогать соски и шептать мне на ухо непристойности, пытаясь поцеловать. Это было отвратительно. Пришлось вырываться силой», – откровенничают встречавшиеся с журналистом парни.
Бог ведает, врут эти молодые люди или на самом деле их домогался ведущий. Но сам 52-летний Лобков ни будучи сотрудником НТВ, ни работая на «Дожде», своих однополых увлечений никогда не скрывал. Мол, женщины его не волнуют, а вот молодые крепкие парни – очень даже. Причем свою гомосексуальность, как пишет журнал «Откровения звезд», он осознал еще в подростковом возрасте. «Я иду на пляж, там какой-то юноша, зашли в недострой, – описывал первое приключение Павел. – Там и совершили сладостный процесс».