«Я переживаю за себя»: незнакомцы угрожают вдове Дмитрия Марьянова плеснуть кислотой в лицо

47-летний Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался два года назад. К сожалению, актер не успел написать завещание, поэтому до сих пор за его наследство идет настоящая война. Переругались между собой три стороны: отец артиста Юрий Георгиевич, вдова Ксения Бик и сын от первого брака Даниил. А делить родственникам знаменитости действительно есть что: трехкомнатную и однокомнатную квартиры, два мотоцикла, накопления на банковских счетах… По свежей информации, очередная перипетия началась из-за дачи актера, которая находится в 70 километрах от Москвы.

Как рассказали юристы сына Марьянова, сейчас в загородном доме проживает Юрий Георгиевич. Его возмущает, что Ксения Бик предъявила права на эту недвижимость, требуя якобы выделить ей две трети в доме, а ему и внуку — по одной шестой части. А ведь и участок, и дом, как напоминает Марьянов-старший, появились в семье задолго до женитьбы Дмитрия.

«СтарХит» позвонил Ксении, чтобы узнать причину недовольства звездной родни. «Супружеская доля в доме принадлежит действительно мне, — поясняет вдова артиста. — В силу того, что я жена Димы. Недвижимость была зарегистрирована на Диму позже, после того как мы поженились в 2015 году. Это правда, которая подтверждена документально. Просто цель другой стороны — оставить меня без трусов. Для них желательно, чтобы я вообще не существовала».

По словам Бик, она пыталась урегулировать вопрос с наследством мужа мирным путем. Однако родственники актера отказались ее слушать. «Они даже не идут на диалог. — вздыхает Ксения. — Хорошо, если вы не любите мою персону, то у меня есть представители. Давайте все решим через них? Отказываются. Только почему-то их не заботит, где стоят машины или мотоцикл, кто занимается сохранением имущества. Беспокоятся лишь о том, с кем я живу. Если честно, хочется мирно все отрегулировать. Моя задача — оставить трехкомнатную квартиру, где я живу уже 10 лет. Пожалуйста, забирайте остальное: счета, машины, дачи».