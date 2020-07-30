«Я переживаю за себя»: незнакомцы угрожают вдове Дмитрия Марьянова плеснуть кислотой в лицо

В Савеловском суде возобновилось слушание дела о наследстве звезды фильма «Выше радуги». Как заявил адвокат семьи Марьяновых, вдова Ксения Бик хочет отобрать загородный дом, где живет отец Дмитрия. Однако у женщины своя версия происходящего.
47-летний Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался два года назад. К сожалению, актер не успел написать завещание, поэтому до сих пор за его наследство идет настоящая война. Переругались между собой три стороны: отец артиста Юрий Георгиевич, вдова Ксения Бик и сын от первого брака Даниил. А делить родственникам знаменитости действительно есть что: трехкомнатную и однокомнатную квартиры, два мотоцикла, накопления на банковских счетах… По свежей информации, очередная перипетия началась из-за дачи актера, которая находится в 70 километрах от Москвы.
Как рассказали юристы сына Марьянова, сейчас в загородном доме проживает Юрий Георгиевич. Его возмущает, что Ксения Бик предъявила права на эту недвижимость, требуя якобы выделить ей две трети в доме, а ему и внуку — по одной шестой части. А ведь и участок, и дом, как напоминает Марьянов-старший, появились в семье задолго до женитьбы Дмитрия.
«СтарХит» позвонил Ксении, чтобы узнать причину недовольства звездной родни. «Супружеская доля в доме принадлежит действительно мне, — поясняет вдова артиста. — В силу того, что я жена Димы. Недвижимость была зарегистрирована на Диму позже, после того как мы поженились в 2015 году. Это правда, которая подтверждена документально. Просто цель другой стороны — оставить меня без трусов. Для них желательно, чтобы я вообще не существовала».
По словам Бик, она пыталась урегулировать вопрос с наследством мужа мирным путем. Однако родственники актера отказались ее слушать. «Они даже не идут на диалог. — вздыхает Ксения. — Хорошо, если вы не любите мою персону, то у меня есть представители. Давайте все решим через них? Отказываются. Только почему-то их не заботит, где стоят машины или мотоцикл, кто занимается сохранением имущества. Беспокоятся лишь о том, с кем я живу. Если честно, хочется мирно все отрегулировать. Моя задача — оставить трехкомнатную квартиру, где я живу уже 10 лет. Пожалуйста, забирайте остальное: счета, машины, дачи».
Ксения также призналась, что ситуация становится не просто неприятной, но еще и опасной. Дело в том, что она не в первый раз слышит об угрозах в свой адрес. «Звонит знакомый человек, у которого нет интереса как-то запугать меня или накалить ситуацию, — продолжает Бик. — Просто говорит: «Ксюш, есть такие слухи в твоем окружении — от тебя хотят избавиться». Якобы ведутся разговоры, мол, хотят плеснуть в лицо кислотой, но не убить. Честно, я переживаю за себя. Сильнее начну после того, как закончится дележка за имущество. Что буду делать? Возможно, обращаться в СМИ, чтобы контролировать ситуацию извне».