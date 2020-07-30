Какая жалость: у участников шоу «Дом-2» упали зарплаты

Участникам проекта запрещено раскрывать свои зарплаты. Они рассказывают о полученных деньгах либо когда уходят за периметр, либо делают это анонимно, пишут Дни.

По имеющейся информации, зарплата на шоу «Дом-2» упала в два раза. Экс-участник Рустам Солнцев получал чуть более 4000 евро месяц, а самый большой гонорар был у Виктории Бони – почти семь тысяч. Солнцев заявил, что другие участники проекта получали такую же сумму, как и он.

Это касается Ольги Бузовой и Алены Водонаевой. На тот момент это расценивалось примерно в 1700 евро. Сейчас ведущий шоу Влад Кадони имеет «максимум 1650 в месяц».

Бородина и Бузова же получают сейчас больше, поскольку участвуют еще в одном проекте – «Бородина против Бузовой». По некоторым данным, их зарплата зависит от количества съемочных дней. Порой сумма достигает 25500 евро.